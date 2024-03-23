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Бадоса: знаю, что мой уровень далёк, но я выхожу на корт, — это уже победа

Бадоса: знаю, что мой уровень далёк, но я выхожу на корт, — это уже победа
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Испанская теннисистка Паула Бадоса, действующая 80-я ракетка мира, высказалась о своих выступлениях на турнирах в марте 2024 года. В начале месяца спортсменка отказалась от матчей на турнире в Индиан-Уэллсе из-за травмы, но вернулась в тур уже на соревнованиях в Майами, где в первом круге обыграла румынку Симону Халеп, а во втором круге боролась со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

«Три недели назад я лежала на диване и не знала, когда снова смогу играть. После этого впервые за почти год я смогла играть целых восемь дней подряд. Я счастлива и горжусь этим. Знаю, что мой уровень далёк, но то, что я выхожу на корт, — уже победа. Идём шаг за шагом. Мы продолжаем бороться. Вперёд!» — написала Бадоса в социальной сети.

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