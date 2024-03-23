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Видеообзор победы Соболенко в матче второго круга турнира в Майами

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Майами.

Арина Соболенко во втором круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу. Матч завершился со счётом 6:4, 6:3.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Соболенко – Бадоса в Майами.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

В третьем круге Miami Open Соболенко встретится с украинской теннисисткой Ангелиной Калининой.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующей победительницей турнира является чешская теннисистка Петра Квитова, которая в финале прошлого года обыграла Елену Рыбакину.