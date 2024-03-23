Коннорс: люди раскритикуют Соболенко и если она снимется с турниров, и если будет играть

Бывшая первая ракетка мира из США Джимми Коннорс высказался об отношении людей к действующей второй ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко после того, как из жизни ушёл бывший возлюбленный спортсменки Константин Кольцов, известный хоккейный тренер. Теннисистка решила не сниматься с турнира WTA-1000 в Майами, но отказалась от общения с журналистами.

«При всём уважении к людям есть вещи, которые они не должны комментировать. Если вы не можете оказаться на месте Арины, понять, чем она живёт и о чём думает, вам лучше держаться подальше. Как бы это ни было разрушительно, только она сама знает, как она воспринимает эти события. Арину будут критиковать, если она снимется с турниров, её будут критиковать, если она продолжит играть. Просто потому, что люди такие», — приводит слова Коннорса портал We love tennis со ссылкой на эфир подкаста Джимми.