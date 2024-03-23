Осака впервые с 2019 года примет участие в турнире с травяным покрытием

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака сыграет на травяном покрытии впервые с 2019 года. Спортсменка подтвердила своё участие в турнире WTA-500 в Берлине (Германия).

Крайним турнирном на траве, в котором принимала участие японская теннисистка, является Уимблдон-2019. Турнир WTA-500 в Берлине пройдёт в июне 2024 года. Начало соревнований запланировано на 17 июня, финальный матч состоится 23 июня. За свой карьеру Осака провела 32 матча на травяном покрытии, 18 из которых выиграла.

Напомним, в январе Осака вернулась в тур после 15-месячной паузы. Японская спортсменка уходила в декретный отпуск. 26-летняя спортсменка родила дочь, которую назвали Шай.