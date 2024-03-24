Арина Соболенко сенсационно уступила Ангелине Калининой и покинула турнир в Майами

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) уступила представительнице Украины Ангелине Калининой. Матч завершился со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу Калининой.
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|1
В активе белорусской теннисистки по ходу матча три подачи навылет, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. У Калининой всего один эйс, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11.
В следующем круге Ангелина Калинина проведёт матч с Юлией Путинцевой, представляющей Казахстан.
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд его составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является чешка Петра Квитова, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
- 24 марта 2024
-
06:42
-
06:36
-
06:24
-
06:14
-
06:09
-
05:46
-
04:41
-
04:21
-
04:09
-
03:37
-
03:29
-
02:34
-
02:31
-
02:29
-
02:17
-
01:58
-
01:50
-
01:27
-
01:18
-
01:15
-
01:09
-
00:30
-
00:00
- 23 марта 2024
-
23:28
-
23:18
-
22:46
-
21:52
-
20:21
-
20:11
-
16:57
-
16:44
-
16:29
-
16:00
-
15:22
-
15:00