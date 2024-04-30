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«Мастерс» в Мадриде, 30 апреля: расписание матчей, сетка турнира

«Мастерс» в Мадриде, 30 апреля: расписание матчей, сетка турнира
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Сегодня, 30 апреля, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) пройдут матчи 1/8 финала. Игровой день начнётся около 12:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. 1/8 финала. Расписание 30 апреля

  • Даниил Медведев (Россия) — Александр Бублик (Казахстан) — начало матча около 12:00 мск.
  • Андрей Рублёв (Россия) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — начало матча около 12:00 мск.
  • Хуберт Хуркач (Польша) — Тейлор Фритц (США) — начало матча около 13:30 мск.
  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Александр Зверев (Германия) — начало матча около 15:00 мск.
  • Янник Синнер (Италия) — Карен Хачанов (Россия) — начало матча около 16:30 мск.
  • Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Карлос Алькарас (Испания) — начало матча около 17:00 мск.
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия) — начало матча около 18:00 мск.
  • Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия) — начало матча около 22:30 мск.
Сетка турнира в Мадриде
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