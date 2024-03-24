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Гаэль Монфис — Джордан Томпсон 6:7, 6:1, 6:2, кто победил, результат матча 1/32 финала «Мастерса» в Майами 24 марта

Определился соперник Алькараса по третьему кругу «Мастерса» в Майами
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47-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Майами (США). В матче второго круга Монфис переиграл в трёх сетах 34-го в рейтинге ATP Джордана Томпсона из Австралии — 6:7 (3:7), 6:1, 6:2.

Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 05:45 МСК
Гаэль Монфис
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		1 2
         
Джордан Томпсон
Австралия
Джордан Томпсон
Д. Томпсон

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. На счету Монфиса шесть подач навылет при трёх двойных ошибках и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Томпсон выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и выиграл один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.

В третьем круге Гаэль Монфис станет соперником второй ракетки мира Карлоса Алькараса из Испании, посеянного на «Мастерсе» в Майами под первым номером. Ранее Алькарас переиграл соотечественника Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:2, 6:1.

Расписание "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
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