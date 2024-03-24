Определился соперник Алькараса по третьему кругу «Мастерса» в Майами

47-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг турнира категории «Мастерс» в Майами (США). В матче второго круга Монфис переиграл в трёх сетах 34-го в рейтинге ATP Джордана Томпсона из Австралии — 6:7 (3:7), 6:1, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 13 минут. На счету Монфиса шесть подач навылет при трёх двойных ошибках и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти. Томпсон выполнил три эйса, допустил одну двойную ошибку и выиграл один брейк-пойнт из двух заработанных за матч.

В третьем круге Гаэль Монфис станет соперником второй ракетки мира Карлоса Алькараса из Испании, посеянного на «Мастерсе» в Майами под первым номером. Ранее Алькарас переиграл соотечественника Роберто Карбальес-Баэну со счётом 6:2, 6:1.