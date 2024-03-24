Арина Соболенко сломала ракетку после поражения от Калининой на турнире в Майами

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» белорусская теннисистка Арина Соболенко эмоционально отреагировала на поражение в 1/16 финала турнира в Майами (США) от Ангелины Калининой.

После окончания матча белоруска три раза ударила ракеткой по корту и направилась к своей скамейке.

Фото: скриншот трансляции

Напомним, до старта турнира в Майами трагически погиб бывший возлюбленный Соболенко, известный хоккеист и тренер Константин Кольцов. Белорусская теннисистка не стала сниматься с соревнований и стартовала с уверенной победы над испанской теннисисткой Паулой Бадосой (6:4, 6:3). Спортсменка также отказалась от интервью и пресс-конференций во время турнира.

В следующем раунде Калинина сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.