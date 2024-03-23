На мартовском «Мастерсе» в ночь с субботы на воскресенье завершится 2-й круг. На кортах появятся и 8 россиян. Подробности — в трансляции.

Касаткина рвётся в третий круг Майами! Также бьются Медведев, Хачанов, Потапова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Майами-2024. В ночь с субботы на воскресенье пройдут 45 матчей – 25 поединков, отложенных накануне из-за дождя, и ещё 20 – запланированных по расписанию. На корты среди прочих выйдут и восемь россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Карен Хачанов (15), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (10), Анастасия Потапова (30), Анна Калинская (22), Мария Тимофеева (Q) и Элина Аванесян. Также из представителей топ-5 посева сразятся Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Елена Рыбакина (4), Джессика Пегула (5), Карлос Алькарас (1), Янник Синнер (2) и Александр Зверев (4). Следите за событиями в нашей лайв-статье.