Касаткина рвётся в третий круг Майами! Также бьются Медведев, Хачанов, Потапова. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Майами-2024. В ночь с субботы на воскресенье пройдут 45 матчей – 25 поединков, отложенных накануне из-за дождя, и ещё 20 – запланированных по расписанию. На корты среди прочих выйдут и восемь россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Карен Хачанов (15), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (10), Анастасия Потапова (30), Анна Калинская (22), Мария Тимофеева (Q) и Элина Аванесян. Также из представителей топ-5 посева сразятся Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Елена Рыбакина (4), Джессика Пегула (5), Карлос Алькарас (1), Янник Синнер (2) и Александр Зверев (4). Следите за событиями в нашей лайв-статье.
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Между тем, в Майами опять дождь. Организаторы сообщают, что матчи не начнутся раньше 19:00 по московскому времени.
Подробнее с расписанием игрового дня в Майами с участием россиян можно ознакомиться в нашем материале.
Расписание субботы
Расписание матчей с участием россиян 23 марта на кортах Майами.
- 23 марта 2024
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- 22 марта 2024
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23:02
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