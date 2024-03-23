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Медведев, Хачанов, Касаткина, Потапова: онлайн-трансляция Майами-2024, результаты, сетки, где смотреть, расклады

Касаткина рвётся в третий круг Майами! Также бьются Медведев, Хачанов, Потапова. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Майами-2024
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На мартовском «Мастерсе» в ночь с субботы на воскресенье завершится 2-й круг. На кортах появятся и 8 россиян. Подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на супертурнире в Майами-2024. В ночь с субботы на воскресенье пройдут 45 матчей – 25 поединков, отложенных накануне из-за дождя, и ещё 20 – запланированных по расписанию. На корты среди прочих выйдут и восемь россиян – Даниил Медведев (третий номер посева), Карен Хачанов (15), Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина (10), Анастасия Потапова (30), Анна Калинская (22), Мария Тимофеева (Q) и Элина Аванесян. Также из представителей топ-5 посева сразятся Ига Свёнтек (1), Арина Соболенко (2), Елена Рыбакина (4), Джессика Пегула (5), Карлос Алькарас (1), Янник Синнер (2) и Александр Зверев (4). Следите за событиями в нашей лайв-статье.

Майами – 2024. Мужчины. Сетка
Майами – 2024. Женщины. Сетка
Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Остановлен
0 : 0
1 2 3
         
2
0
         
Клэр Лю
США
Клэр Лю
К. Лю
Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Не начался
1 2 3
         
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Элина Аванесян
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
         
Онс Жабер
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Майами (м). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Майами (ж). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Мария Тимофеева
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2024, суббота. 22:30 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Майами (м). 2-й круг
23 марта 2024, суббота. 22:30 МСК
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Майами (м). 2-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Ласло Джере
Сербия
Ласло Джере
Л. Джере
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Майами (ж). 3-й круг
24 марта 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Между тем, в Майами опять дождь. Организаторы сообщают, что матчи не начнутся раньше 19:00 по московскому времени.

17:39 Даниил Сальников

Подробнее с расписанием игрового дня в Майами с участием россиян можно ознакомиться в нашем материале.

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17:36 Даниил Сальников

Расписание субботы

Расписание матчей с участием россиян 23 марта на кортах Майами.

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