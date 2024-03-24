Гауфф — о ситуации вокруг Соболенко: людям должно быть всё равно, играет она или нет

Третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о ситуации вокруг белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«У меня нет никаких мыслей по этому поводу, я выразила свои соболезнования Арине в личных сообщениях. Знаете, я считаю, что людям должно быть всё равно, играет Соболенко или нет. Это целиком и полностью её решение. Всем нам просто нужно оставить её в покое», — приводит слова Гауфф пресс-служба турнира.

Напомним, до старта турнира в Майами трагически погиб бывший возлюбленный Соболенко, известный хоккеист и тренер Константин Кольцов. Белорусская теннисистка не стала сниматься с соревнований, но отказалась от традиционных послематчевых пресс-конференций. Сегодня, 24 марта, в матче 1/16 финала турнира WTA-1000 в Майами белоруска уступила Ангелине Калининой (4:6, 6:1, 1:6).