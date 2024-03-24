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Арина Соболенко накричала на судью на вышке во время матча с Калининой

Арина Соболенко накричала на судью на вышке во время матча с Калининой
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко накричала на судью во время матча с украинкой Ангелиной Калининой на турнире WTA-1000 в Майами (США).

При счёте 6:4, 1:6, 3:0 Калинина реализовала брейк-пойнт на подаче Соболенко после невынужденной ошибки белоруски. Арина на эмоциях выбила мяч за пределы корта, после чего судья вынесла спортсменке предупреждение. Соболенко ответила: «Иди к чёрту, блин» (белоруска использовала нецензурную лексику. — Прим. «Чемпионата»).

Фото: скриншот трансляции

Отметим, что в следующем гейме белорусской теннисистке удалось отыграть один брейк, однако сравнять счёт она не смогла. Встреча завершилась со счётом 6:4, 1:6, 6:1 в пользу Калининой.

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