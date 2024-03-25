Каспер Рууд одержал 100-ю победу на харде
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Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США).
Эта победа стала для Рууда 100-й на хардовом покрытии. 50 из этих побед пришлись на крупнейшие соревнования — турниры «Большого шлема», Итоговые чемпионаты ATP и турниры серии «Мастерс».
В следующем раунде соревнований в Майами Рууд встретится с чилийским теннисистом Николасом Харри. Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Его общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.
Майами (м). 3-й круг
25 марта 2024, понедельник. 02:45 МСК
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|4
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
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