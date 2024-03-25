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Каспер Рууд одержал 100-ю победу на харде

Каспер Рууд одержал 100-ю победу на харде
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Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд одержал победу над представителем Испании Алехандро Давидович-Фокиной в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Майами (США).

Эта победа стала для Рууда 100-й на хардовом покрытии. 50 из этих побед пришлись на крупнейшие соревнования — турниры «Большого шлема», Итоговые чемпионаты ATP и турниры серии «Мастерс».

В следующем раунде соревнований в Майами Рууд встретится с чилийским теннисистом Николасом Харри. Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Его общий призовой фонд составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче прошлого года обыграл представителя Италии Янника Синнера.

Майами (м). 3-й круг
25 марта 2024, понедельник. 02:45 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
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