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«Мастерс» в Майами: результаты матчей 6-го игрового дня, сетка соревнований

«Мастерс» в Майами: результаты матчей 6-го игрового дня, сетка соревнований
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На турнире серии «Мастерс» в Майами (США) в ночь с 24 на 25 марта (мск) прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны матчи третьего круга.

В следующий раунд пробился четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

Результаты некоторых матчей игрового дня 25 марта:

  • Лоренцо Музетти (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:5, 6:1;
  • Фабиан Марожан (Венгрия) — Хольгер Руне (Дания) — 6:1, 6:1;
  • Таллон Грикспор (Нидерланды) — Янник Синнер (Италия) — 7:5, 5:7, 1:6;
  • Каспер Рууд (Норвегия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:3, 6:4;
  • Даниил Медведев (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:5, 6:1.
Расписание "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка соревнований

Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Медведев является действующим победителем турнира. В прошлом году в решающем матче он обыграл итальянца Янника Синнера.

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