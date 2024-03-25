«Мастерс» в Майами: результаты матчей 6-го игрового дня, сетка соревнований
На турнире серии «Мастерс» в Майами (США) в ночь с 24 на 25 марта (мск) прошёл очередной игровой день, в котором были сыграны матчи третьего круга.
В следующий раунд пробился четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.
Результаты некоторых матчей игрового дня 25 марта:
- Лоренцо Музетти (Италия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:5, 6:1;
- Фабиан Марожан (Венгрия) — Хольгер Руне (Дания) — 6:1, 6:1;
- Таллон Грикспор (Нидерланды) — Янник Синнер (Италия) — 7:5, 5:7, 1:6;
- Каспер Рууд (Норвегия) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 6:3, 6:4;
- Даниил Медведев (Россия) — Кэмерон Норри (Великобритания) — 7:5, 6:1.
Турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Медведев является действующим победителем турнира. В прошлом году в решающем матче он обыграл итальянца Янника Синнера.
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