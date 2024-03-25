Медведев вышел в четвёртый круг Майами. А седьмую ракетку мира Руне внезапно разгромили

В ночь с 24 на 25 марта мск на супертурнире в Майами (США) начались матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. В центральной встрече дня, вынесенной на вечер по местному времени, принял участие чемпион US Open 2021 года, четвёртая ракетка мира Даниил Медведев, посеянный под третьим номером. Медведев, который в 2023 году стал чемпионом Майами, играл с британцем Кэмероном Норри (30). Во втором раунде Даниил уверенно расправился с венгром Мартоном Фучовичем (6:4, 6:2), а Норри не без труда одолел итальянца Флавио Коболли (7:5, 6:7, 6:2).

До отчётного противостояния Медведев и Норри дважды играли друг с другом. И обе встречи закончились победой россиянина. На «Мастерсе» в Шанхае в 2019 году Даниил победил со счётом 6:3, 6:1, а в финале Лос-Кабоса-2022 повесил сопернику «баранку» — 7:5, 6:0. Сегодня россиянин одержал третью победу.

В первом сете Медведев быстро повёл 3:0 с двумя брейками. Норри часто ошибался, а его оппонент этим пользовался. Но удержать это преимущество россиянин не смог. В четвёртом гейме Даниил сам допустил несколько ошибок — так британец отыграл первый брейк. В пятом гейме Медведев упустил брейк-пойнт, но это было ещё не критично, так как преимущество у него ещё оставалось. А вот в 10-м гейме Даниил, неудачно действовавший в розыгрышах, не смог подать на сет, и счёт сравнялся — 5:5.

Несмотря на эту локальную неудачу, концовку партии Медведев провёл собранно. В 11-м гейме он благодаря череде ошибок от Норри вновь оформил брейк, после чего подал на сет — 7:5 за 56 минут.

Во второй партии Кэмерон уже ничего не смог противопоставить Даниилу, который превосходил его во всех компонентах игры. Россиянин повёл 4:0 и в седьмом гейме принял на матч — 7:5, 6:1 за 1 час 22 минуты. В четвёртом круге Медведев сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция, 14) — Доминик Кёпфер (Германия).

Также стоит отметить сенсацию, которая случилась в матче второго круга с участием 57-й ракетки мира Фабиана Марожана и Хольгера Руне (6). Венгерский теннисист по всем статьям переиграл седьмого номера рейтинга ATP, причём в первом сете у Руне даже брейк-пойнтов не было, — 6:1, 6:1 всего за 1 час.

«Я понимал, что не чувствую себя на сто процентов. Но не думал, что мой уровень энергии окажется настолько низким. Мне следовало сняться с турнира. Но это всегда сложно, потому что я готовился и хотел отыграть всю неделю. Пора возвращаться в Европу», — сказал Руне после матча.

А в женской сетке 21-летняя Элина Аванесян, занимающая 65-е место в рейтинге WTA, в матче третьего раунда вышла на корт с финалисткой Australian Open — 2022 Даниэль Коллинз, 53-й ракеткой мира. Во втором круге Аванесян подарила сенсацию, обыграв шестого номера рейтинга WTA Онс Жабер (6:1, 4:6, 6:3), а Коллинз выбила Анастасию Потапову (30) — 6:2, 6:2.

Первый гейм остался за Аванесян, но затем Коллинз навесила ей скрытую «баранку» — 6:1 всего за 27 минут. Россиянка могла избежать неприятного сценария, но в шестом гейме, уступая 1:4 с двумя брейками, не использовала тройной брейк-пойнт. А в седьмом гейме Элина ещё раз отдала свою подачу.

Во второй партии Коллинз дожала соперницу. Американка повела 2:0, Аванесян сделала обратный брейк, но тут же ещё раз проиграла свой гейм. После этого Элина уже не подбиралась к брейк-пойнтам. А в восьмом гейме Даниэль приняла на матч — 6:1, 6:2 за 1 час 12 минут.

Кроме того, ранее Екатерина Александрова победила Анастасию Павлюченкову в российском дерби и вышла в четвёртый круг. Там она сыграет с четырёхкратной чемпионкой ТБШ, первой ракеткой мира Игой Свёнтек. А вот Роман Сафиуллин и Дарья Касаткина завершили борьбу на турнире.

Супертурнир в Майами закончится 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».