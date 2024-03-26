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Гарсия: всегда играю агрессивно и не даю лишнего времени. Похоже, Коко это не нравится

Гарсия: всегда играю агрессивно и не даю лишнего времени. Похоже, Коко это не нравится
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27-я ракетка мира французская теннисистка Каролин Гарсия прокомментировала победу над Кори Гауфф (третий номер рейтинга WTA) в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

«Это, безусловно, был отличный матч и отличная победа. Последние пару месяцев выдались нелёгкими. Я показала высокий уровень тенниса.

Я всегда стараюсь играть очень агрессивно и не давать лишнего времени. Похоже, Коко это не очень нравится.

В прошлом у нас было несколько хороших матчей. Я всегда выкладываюсь на полную. Ничья в очных встречах с Коко (после матча в Майами счёт в личных встречах стал 3:2 в пользу Гарсии. — Прим. «Чемпионата») даёт мне уверенность в том, что я должна продолжать в том же духе, особенно после вчерашнего матча.

Я была очень рада сыграть с Коко на этом стадионе. Я знала, что это будет отличная возможность сыграть в свою игру и посмотреть, на что я способна (улыбается)», — сказала Гарсия на пресс-конференции.

Майами (ж). 4-й круг
25 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		1 6
         
Каролин Гарсия
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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