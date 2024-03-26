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Определился соперник Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Майами

Определился соперник Даниила Медведева в четвертьфинале турнира в Майами
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Определился соперник по четвертьфиналу четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева на турнире серии «Мастерс» в Майами (США). Им стал чилийский теннисист, 23-я ракетка мира Николас Харри.
В матче четвёртого круга Харри со счётом 7:6, 6:3 обыграл 8-ю ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда.

Майами (м). 4-й круг
26 марта 2024, вторник. 19:50 МСК
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри

Встреча теннисистов продлилась 1 час 49 минут. Харри семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Рууда семь эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

Сетка "Мастерса" в Майами
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