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Медведев уверенно обыграл Кёпфера и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

Медведев уверенно обыграл Кёпфера и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами
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Сегодня, 26 марта, состоялся матч четвёртого круга турнира категории «Мастерс» в Майами (США), в котором четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев встретился с представителем Германии Домиником Кёпфером (50-й в рейтинге ATP). Медведев обыграл немецкого теннисиста со счётом 7:6, 6:0.

Майами (м). 4-й круг
26 марта 2024, вторник. 19:10 МСК
Доминик Кёпфер
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		0
7 7 		6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч продолжался 1 час 29 минут. Медведев отметился семью эйсами, одной двойной ошибкой, а также реализовал три брейк-пойнта из восьми. Кёпфер сделал пять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного возможного.

Медведев в четвертьфинале «Мастерса» сыграет с победителем встречи между норвежским теннисистом Каспером Руудом и представителем Чили Николасом Харри.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

Календарь "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
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