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Александр Зверев — Карен Хачанов 6:1, 6:4, кто победил, результат матча 1/8 финала «Мастерса» в Майами 27 марта

Карен Хачанов уступил Александру Звереву в 1/8 финала «Мастерса» в Майами
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16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире категории «Мастерс» в американском Майами, на котором был посеян под 15-м номером. В матче 1/8 финала Хачанов проиграл в двух сетах имеющему четвёртый посев на турнире и пятому в рейтинге ATP Александру Звереву из Германии — 1:6, 4:6.

Майами (м). 4-й круг
27 марта 2024, среда. 06:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. На счету Хачанова пять подач навылет при отсутствии двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта за матч. Зверев выполнил девять эйсов, также не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл три брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале «Мастерса» в Майами Александр Зверев сыграет с 57-й ракеткой мира Фабианом Марожаном из Венгрии.

Расписание "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
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