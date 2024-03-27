Карен Хачанов уступил Александру Звереву в 1/8 финала «Мастерса» в Майами

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на турнире категории «Мастерс» в американском Майами, на котором был посеян под 15-м номером. В матче 1/8 финала Хачанов проиграл в двух сетах имеющему четвёртый посев на турнире и пятому в рейтинге ATP Александру Звереву из Германии — 1:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 9 минут. На счету Хачанова пять подач навылет при отсутствии двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта за матч. Зверев выполнил девять эйсов, также не допустил ни одной двойной ошибки и выиграл три брейк-пойнта из четырёх.

В четвертьфинале «Мастерса» в Майами Александр Зверев сыграет с 57-й ракеткой мира Фабианом Марожаном из Венгрии.