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Стали известны все участники 1/4 финала «Мастерса» в Майами

Стали известны все участники 1/4 финала «Мастерса» в Майами
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На турнире ATP категории «Мастерс» в американском Майами определились все участники четвертьфиналов. Матчи этой стадии пройдут в ночь с 27 на 28 марта мск и в ночь с 28 на 29 марта мск.

В первом матче 1/4 финала встретятся 60-ракетка мира Томаш Махач из Чехии и третий в мировой классификации итальянец Янник Синнер, посеяный под вторым номером.

Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2024, среда. 22:00 МСК
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Во второй паре четвертьфиналистов сойдутся чилиец Николас Харри (23-й в мировом рейтинге, 22-й посев на турнире) и четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев, посеяный третьим.

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 03:30 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В третьем четвертьфинале сыграют первый сеяный в Майами вторая ракетка мира Карлос Алькарас из Испании и болгарин Григор Димитров (12-й в рейтинге ATP, 11-й посев).

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Последнюю пару 1/4 финала составят 57-я ракетка мира Фабиан Марожан из Венгрии и пятый в мировой рейтинге Александр Зверев из Германии, имеющий четвёртый посев.

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Не начался
1 2 3
         
         
Фабиан Марожан
Венгрия
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
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