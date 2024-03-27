Клейстерс: пока Халеп не готова играть на прежнем уровне

Бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Ким Клейстерс высказалась о возвращении румынской теннисистки Симоны Халеп в тур.

«Очень рада, что Симона смогла играть. Приятно видеть её на корте, видеть, как она счастлива и взволнована, как её поддерживают. Думаю, это здорово, она это заслужила. Можно сказать, что пока она не готова играть так, как пару лет назад, и это нормально. Уверена, у неё есть мотивация для начала грунтового сезона. Она может очень хорошо подготовиться к Открытому чемпионату Франции», — сказала Клейстерс в подкасте Served with Andy Roddick.

Напомним, первым турниром Халеп после дисквалификации стал WTA-1000 в Майами (США), где она получила уайлд-кард. В первом круге румынка проиграла испанке Пауле Бадосе.