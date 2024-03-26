Настасе — о Халеп: не думаю, что Симона первая, кто получил допинг от Муратоглу

Бывший румынский теннисист, экс первая ракетка мира и победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Илие Настасе заявил, что Симона Халеп – не первая подопечная Патрика Муратоглу, кто был замешан в допинговом скандале.

«Я думаю, что команда Муратоглу также давала что-то и Серене Уильямс, и многим другим теннисистам. Если они дали это Симоне, то наверняка дали и другим игрокам, с которыми он работал. Я не думаю, что Симона Халеп первая, кто получил допинг от Муратоглу», — приводит слова Настасе Sportskeeda.

Отметим, что в 2017 году Настасе уже обвинял Уильямс в употреблении запрещённых препаратов. Когда российских спортсменов подозревали в участии в спонсируемых государством допинговых программах, Настасе высказал мнение, что в США делают то же самое, и привёл Уильямс в качестве примера.

«Имидж России в спорте сильно пострадал из-за историй с допингом, но в случае с Сереной это тоже очевидно. Вы не видите, как она выглядит? Никто не контролирует американцев, когда речь идёт о допинге. Если бы правда стала известна, все крупные турниры исчезли бы, а все спонсоры ушли», — сказал в 2017 году Настасе.