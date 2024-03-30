Опубликована сетка турнира в Чарльстоне, где сыграют Касаткина, Александрова и Кудерметова

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500, который с 1 по 7 апреля пройдёт в Чарльстоне (США). Российские теннисистки узнали своих соперниц по сетке.

Дарья Касаткина (посеянная под 4-м номером) встретится с победительницей матча квалифаера и Эшлин Крюгер из США. Екатерина Александрова (6) сойдётся с одной из американских теннисисток — либо с Софьей Кенин, либо с Тейлор Таунсенд. Вероника Кудерметова (9) сыграет с квалифаером или с Роджерс Шелби из США.

Напомним, что все россиянки пропускают первый круг турнира на правах высоко сеяных теннисисток.

Отметим, что первый номер посева получила также спортсменка из США — Джессика Пегула, второй — Онс Жабер из Туниса, третий — Мария Саккари из Греции.