Серена Уильямс обратилась к Даниэль Коллинз после её победы на турнире в Майами

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс обратилась к соотечественнице Даниэль Коллинз после её победы на турнире в «Майами».

«Я так рада», — написала Уильямс под фото Коллинз в социальной сети.

Напомним, Коллинз в финале турнира в Майами обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 7:5, 6:3. Отметим, что это была пятая личная встреча спортсменок. Ранее Рыбакина трижды побеждала в очном противостоянии, а Коллинз, соответственно, лишь раз оказалась сильнее представительницы Казахстана.

В начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру в нынешнем сезоне. После победы на турнире в Майами Коллинз заявила, что не планирует пересматривать своё решение о завершении карьеры.

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