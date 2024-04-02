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Арина Соболенко опубликовала эмоциональный пост в связи с жизненными трудностями

Арина Соболенко опубликовала эмоциональный пост в связи с жизненными трудностями
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала эмоциональный пост, обратившись к болельщикам.

«Хочу поблагодарить всех моих поклонников за вашу любовь и поддержку в это трудное время. Ваши добрые слова так много значат для меня, я ношу их с собой каждый день. Я вам очень за всё благодарна», — написала Арина на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, 19 марта стало известно о смерти экс-тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова, с которым Соболенко несколько лет состояла в отношениях. Также белорусскую теннисистку уже несколько турниров подряд преследуют неудачи, она не может преодолеть стадию четвертьфиналов.

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