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Касаткина: физически Рыбакина и Соболенко меня превосходят

Касаткина: физически Рыбакина и Соболенко меня превосходят
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о работе над физической формой. Спортсменка отметила, что с точки зрения физики проигрывает второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко и четвёртой ракетке мира представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

«Физически Рыбакина и Соболенко меня превосходят, это нужно признать. Но я очень много работаю. Поверьте, делаю всё, что могу, — потому что конкретно мне, чтобы быть конкурентоспособной, нужно физически всегда быть готовой на 100%. А это сложно — и психологически, и физически. Но стараюсь выполнять всё, что для этого требуется», — приводит слова Касаткиной «Спорт-экспресс».

Напомним, в феврале текущего года Касаткина проиграла Рыбакиной в финале турнира категории WTA-500 в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу казахстанской теннисистки.

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