Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин обыграли в Чарльстоне Александрову и Сизикову

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня одержали победу над россиянками Екатериной Александровой и Яной Сизиковой (6:3, 6:4) в матче первого круга турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) в парном разряде.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. На счету Кудерметовой и Чань Хаоин три подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и четыре двойные ошибки. Российский дуэт Александрова/Сизикова выполнил два эйса, реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных и допустил три двойные ошибки.

В четвертьфинале парного разряда в Чарльстоне Кудерметова и Чань Хаочин встретятся с победительницами противостояния между японским дуэтом Эри Ходзуми/Макото Ниномия и американками Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик.