Хуркач — о тренировке с Руудом в Эшториале: спасибо Касперу за советы по грунту

Десятая ракетка мира 27-летний поляк Хуберт Хуркач провёл тренировку на харде с восьмой ракеткой мира, финалистом трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции в 2022 и 2023, Открытый чемпионат США 2022 года) Каспером Руудом из Норвегии перед стартом турнира в Эшториле, который проходит с 1 по 7 апреля. Оба спортсмена из-за высокого посева начинают играть со второго круга.

Фото: Личный архив

«Спасибо Касперу за советы по грунту», – написал Хуркач в своих социальных сетях.

Напомним, Рууда долгое время называли «принцем грунта», так как он два раз выходил в финал турнира «Большого шлема», а также хорошо выступал на грунтовых «Мастерсах».

Хуркача, наоборот, считают специалистом по харду, так как шесть из семи титулов поляк выиграл именно на этом покрытии. К примеру, в прошлом году на Открытом чемпионате Франции 2023 года в третьем круге Хуркач неожиаднно проиграл 94-й ракетке мира перуанцу Варильясу.