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Доминик Тим стартовал на турнире категории АТР-250 в Эшториле с победы

Доминик Тим стартовал на турнире категории АТР-250 в Эшториле с победы
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим вышел в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в Эшториле (Португалия).

В матче 1/16 финала австриец переиграл немецкого теннисиста Максимильяна Мартерера со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут.

Эшторил. 1-й круг
01 апреля 2024, понедельник. 15:50 МСК
Максимильян Мартерер
97
Германия
Максимильян Мартерер
М. Мартерер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		7 7 4
6 		6 3 6
         
Доминик Тим
91
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим

За это время Тим выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Мартерера три эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Тим сыграет с французом Ришаром Гаске, который попал в основную сетку как «лаки-лузер».

Действующим победителем турнира является норвежец Каспер Рууд.

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