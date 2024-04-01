Доминик Тим стартовал на турнире категории АТР-250 в Эшториле с победы

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим вышел в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в Эшториле (Португалия).

В матче 1/16 финала австриец переиграл немецкого теннисиста Максимильяна Мартерера со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут.

За это время Тим выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Мартерера три эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Тим сыграет с французом Ришаром Гаске, который попал в основную сетку как «лаки-лузер».

Действующим победителем турнира является норвежец Каспер Рууд.