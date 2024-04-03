Александрова — лучшая теннисистка России, Касаткина — 4-я. Новый рейтинг «Чемпионата»

«Чемпионат» представляет свою версию рейтинга лучших российских теннисисток, основанную на целом ряде различных критериев.

В нашем рейтинге учитываются результаты теннисисток на всех турнирах за последний квартал. В данном случае с 1 января по 1 апреля 2024 года.

В расчёт берётся и текущий рейтинг теннисистки, и насколько она сумела взлететь за это время в табели о рангах, и каких результатов она смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса, и каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период. Подробнее можно ознакомиться в материале.

Лидером первой версии рейтинга «Чемпионата» стала Екатерина Александрова. В тройку вошли Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова. Первая ракетка России по версии WTA Дарья Касаткина заняла лишь четвёртую позицию.