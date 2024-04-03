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Александрова — лучшая теннисистка России, Касаткина — 4-я. Новый рейтинг «Чемпионата»

Александрова — лучшая теннисистка России, Касаткина — 4-я. Новый рейтинг «Чемпионата»
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«Чемпионат» представляет свою версию рейтинга лучших российских теннисисток, основанную на целом ряде различных критериев.

В нашем рейтинге учитываются результаты теннисисток на всех турнирах за последний квартал. В данном случае с 1 января по 1 апреля 2024 года.

В расчёт берётся и текущий рейтинг теннисистки, и насколько она сумела взлететь за это время в табели о рангах, и каких результатов она смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса, и каких серьёзных соперниц ей удалось обыграть за этот период. Подробнее можно ознакомиться в материале.

Полная версия рейтинга лучших теннисисток России по версии «Чемпионата»:
Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 1-й квартал 2024
Лучшая теннисистка России — Екатерина Александрова! Рейтинг «Чемпионата»: 1-й квартал 2024

Лидером первой версии рейтинга «Чемпионата» стала Екатерина Александрова. В тройку вошли Анна Калинская и Анастасия Павлюченкова. Первая ракетка России по версии WTA Дарья Касаткина заняла лишь четвёртую позицию.

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