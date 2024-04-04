Коллинз одержала 9-ю победу подряд, одолев Жабер во втором круге турнира в Чарльстоне

Американская теннисистка, 22-я ракетка мира Даниэль Коллинз одержала победу над шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Игра завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Коллинз не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету спортсменки из Туниса одна подача навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

Победа над Онс Жабер стала для американской теннисистки девятой подряд. Напомним, на прошлой неделе Даниэль Коллинз стала победительницей турнира категории WTA-1000, который проходил в Майами (США).