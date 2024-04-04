Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Коллинз одержала 9-ю победу подряд, одолев Жабер во втором круге турнира в Чарльстоне

Коллинз одержала 9-ю победу подряд, одолев Жабер во втором круге турнира в Чарльстоне
Комментарии

Американская теннисистка, 22-я ракетка мира Даниэль Коллинз одержала победу над шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса в первом круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Игра завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

Чарльстон. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 18:10 МСК
Даниэль Коллинз
22
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 6
3 		6 3
         
Онс Жабер
6
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер

Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты. Коллинз не выполнила ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. На счету спортсменки из Туниса одна подача навылет, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 12 заработанных.

Победа над Онс Жабер стала для американской теннисистки девятой подряд. Напомним, на прошлой неделе Даниэль Коллинз стала победительницей турнира категории WTA-1000, который проходил в Майами (США).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android