Рууд — о завершении карьеры Соузы: он был замечательным представителем Португалии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд прокомментировал завершение карьеры португальского теннисиста Жоау Соузы.

«Вчера мы стали свидетелями исторического события для португальского тенниса — Жоау Соуза завершил карьеру. Он был замечательным представителем Португалии и всей страны. Очень хороший парень. Я желаю ему всего наилучшего и удачи в его следующей главе. Надеюсь, ещё увидимся», — сказал Рууд в интервью на корте.

35-летний Соуза является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде и участником 12 финалов. Соуза входил в топ-30 мирового рейтинга как в одиночном, так и в парном разряде. На турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде португальский спортсмен доходил до четвёртого круга.