Победитель четырёх турниров ATP Жоау Соуза завершит карьеру в апреле

Португальский теннисист Жоау Соуза объявил, что завершит карьеру в апреле после грунтового турнира в Эшториле, сообщает журналист Жозе Моргадо на своей странице в социальных сетях.

30 марта Жоау Соузе исполнится 35 лет. Португальский теннисист является победителем четырёх турниров ATP в одиночном разряде и участником 12 финалов. Соуза входил в топ-30 мирового рейтинга как в одиночном, так и в парном разряде. На турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде португальский спортсмен доходил до четвёртого круга.

Напомним, грунтовый турнир категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) пройдёт с 1 по 7 апреля. Действующим победителем соревнований является 11-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд.