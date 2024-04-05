«Я могу победить в двух матчах за один день». Коллинз — о выходе в 1/4 финала в Чарльстоне

Американская теннисистка, 22-я ракетка мира Даниэль Коллинз высказалась о выходе в четвертьфинал турнира в Чарльстоне (США) после победы над 40-й ракеткой из США Слоан Стивенс (6:2, 6:2).

«У меня были сезоны, когда у меня были травмы и много проблем со здоровьем. Я была с семьёй, они помогла мне. Думаю, у всех есть семьи… Полезно дойти до того момента, когда я чувствую, что я в хорошей форме и могу победить в двух матчах за один день», — сказала Коллинз после матча.

В четвертьфинале турнира Коллинз встретится с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (30-я), которая обыграла украинку Элину Свитолину (17-я).

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.