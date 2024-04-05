Каспер Рууд уверенно обыграл Фучовича и вышел в полуфинал турнира АТР-250 в Эшториле

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

В четвертьфинальном матче Рууд со счётом 6:3, 6:2 переиграл 85-ю ракетку мира венгра Мартона Фучовича. Продолжительность встречи составила 1 час и 8 минут.

За это время Рууд один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фучовича один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного нереализованного брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Эшториле Рууд сразится с испанцем Педро Мартинесом.

Отметим, что норвежец является действующим победителем этого турнира.