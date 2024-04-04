Лучший теннисист России — Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: 1-й квартал 2024

Запускаем новый проект! Распределяем топовых теннисистов нашей страны в соответствии с результатами в начале года.

В среду, 3 апреля, мы запустили новый проект – рейтинг «Чемпионата», который вывел по итогам первого квартала 2024 года лучшую теннисистку России. После тщательных подсчётов 29-летняя Екатерина Александрова лишь по дополнительным показателям опередила Анну Калинскую и стала лучшей российской теннисисткой по версии «Чемпионата». Сейчас пора представить наш рейтинг среди мужчин. Кто же в первые три месяца 2024 года выступил лучше всех из россиян?

Как подсчитываются баллы?

Учитываются результаты теннисистов во всех турнирах за последний квартал. В данном случае с 1 января по 1 апреля 2024 года.

В расчёт берутся:

текущий рейтинг теннисиста;

насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;

каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;

каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.

А теперь подробнее: в конце вас ждёт общая таблица, и вот что означают колонки.

Колонка 1. Рейтинг на конец периода

Теннисисты, оказавшиеся в топ-10 рейтинга ATP, получают 10 баллов, в топ-20 – 9 баллов, и так далее, за место в топ-100 – 1 балл.

Места в рейтинге ATP Баллы 1-10 10 11-20 9 21-30 8 31-40 7 41-50 6 51-60 5 61-70 4 71-80 3 81-90 2 91-100 1

Колонка 2. Рейтинговый бонус

Если за этот период теннисист смог взлететь в рейтинге не несколько десятков мест, то за каждую новую десятку он получит дополнительный бонусный балл. Если заметной прибавки за три месяца не было или даже наблюдалось падение результатов, то этот бонус не начисляется.

Колонка 3. Титулы + финалы

За участие в финале турнира низшей категории ATP-250 теннисист получает один балл, за титул – два балла. С каждой последующей категорией ценность раундов удваивается. И наконец за четвёртый круг на ТБШ теннисист получит один балл, за четвертьфинал – два, за полуфинал – четыре, за финал – восемь, а за титул – 16. Подробности – в таблице.

Т Ф бронза 1/2 1/4 (3-й в группе на Ит) 4-й круг (4-й в группе на Ит) 250 2 1 500 4 2 1 1000+ОИ 8 4 3 2 1 ТБШ+Ит 16 8 4 2 1

Колонки 4-9. Ценность победы над соперниками

За победу над теннисистом, входящим в топ-50, участник нашего рейтинга получает один балл, за топ-40 – два балла, и так далее. Победа над теннисистом из топ-10 ценится в пять баллов, а над топ-5 – в шесть баллов. Подробности в таблице.

Место соперника в рейтинге ATP Баллы 1-5 6 6-10 5 11-20 4 21-30 3 31-40 2 41-50 1

Колонка 10. Сумма

По сумме заработанных баллов теннисисты сортируются в таблице. Причём, если у кого-то из них суммы получаются одинаковыми, выше располагается тот из них, кто выше в последнем рейтинге ATP.

рейтинг р. бонус Т+ф топ-5 топ-10 топ-20 топ-30 топ-40 топ-50 сумма 1 Медведев 10 0 15 0 15 8 12 2 3 65 2 Рублёв 10 0 5 0 5 0 6 6 1 33 3 Хачанов 9 0 3 0 0 0 3 2 4 21 4 Сафиуллин 7 0 0 0 0 4 0 2 2 15 5 Котов 4 0 0 0 0 0 3 0 1 8 6 Карацев 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6

6-е место. Аслан Карацев – 6 баллов

Аслан Карацев на первом же январском турнире в Брисбене получил травму в стартовом матче и больше не выступал. 30-летний россиянин в том же месяце перенёс операцию на колене и уже приступил к восстановлению. Будем надеяться, что во втором квартале Аслан выйдет на корт и одержит немало побед.

Аслан Карацев

44-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 35

Результаты за январь-март-2024:

Брисбен –1-й круг

Победы/поражения – 0/1.

Аслан Карацев Фото: «Чемпионат»

5-е место. Павел Котов – 8 баллов

Павел Котов за три месяца сохранил своё место в топ-70. За это время он добрался до четвертьфинала Гонконга, в основных сетках турниров ATP одержал четыре победы, в том числе и над двумя теннисистами топ-50 – итальянцами Лоренцо Музетти в том же Гонконге и Лоренцо Сонего в Дохе.

Павел Котов

68-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 67

Результаты за январь-март-2024:

Гонконг – 1/4 финала

АО – 2-й круг

Доха – 2-й круг

Дубай – 1-й круг

Индиан-Уэллс – 1-й круг

Майами – 1-й круг

Победы/поражения – 4/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Музетти)

Топ-40 – 0

Топ-50 – 1 (Сонего).

Павел Котов Фото: «Чемпионат»

4-е место. Роман Сафиуллин – 15 баллов

Роман Сафиуллин тоже сумел удержаться примерно на тех же позициях, на которых начал первый квартал. 26-летний россиянин выступил на семи турнирах, на которых одержал пять побед, причём четыре из них были над теннисистами топ-50. А самым статусным соперником был представитель топ-20 – американец Бен Шелтон в Брисбене.

Роман Сафиуллин

40-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 39

Результаты за январь-март-2024:

Брисбен – 1/2 финала

АО – 1-й круг

Роттердам – 1-й круг

Лос-Кабос – 1-й круг

Акапулько – 1-й круг

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Майами – 2-й круг

Победы/поражения – 5/7

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 1 (Шелтон)

Топ-30 – 0

Топ-40 – 1 (Попырин)

Топ-50 – 2 (Арнальди, Эванс).

Роман Сафиуллин Фото: «Чемпионат»

3-е место. Карен Хачанов – 21 балл

Карен Хачанов завоевал титул в Дохе и дошёл до четвёртого круга на Australian Open. Из 12 победных матчей за этот период половина пришлась на противостояния с игроками топ-50. Самым статусным соперником, которого обыграл 27-летний россиянин, был аргентинец Франсиско Серундоло в Майами.

Карен Хачанов

17-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 15

Результаты за январь-март-2024:

Гонконг – 2-й круг

АО – 4-й круг (1)

Марсель – 1/2 финала

Доха – титул (2)

Дубай – 2-й круг

Индиан-Уэллс – 2-й круг

Майами – 4-й круг

Победы/поражения – 12/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 0

Топ-20 – 0

Топ-30 – 1 (Ф. Серундоло)

Топ-40 – 1 (Джере)

Топ-50 – 4 (Альтмайер, Чжичжэнь, Руусувуори, Попырин).

Карен Хачанов Фото: «Чемпионат»

2-е место. Андрей Рублёв – 33 балла

Андрей Рублёв начал сезон с титула в Гонконге, добрался до четвертьфинала на Australian Open, был в полуфинале Дубая и всего выступил на семи турнирах. Самым статусным соперником, которого обыграл 26-летний россиянин, стал теннисист десятки Алекс де Минор. Кроме того, Андрей справился с шестью другими соперниками из топ-50.

Андрей Рублёв

6-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 5

Результаты за январь-март-2024:

Гонконг – титул (2)

АО – 1/4 финала (2)

Роттердам – 1/4 финала

Доха – 1/4 финала

Дубай – 1/2 финала (1)

Индиан-Уэллс – 3-й круг

Майами – 2-й круг

Победы/поражения – 15/6

Топ-5 – 0

Топ-10 – 1 (де Минор)

Топ-20 – 0

Топ-30 – 2 (Корда, Оже-Альяссим)

Топ-40 – 3 (Фис, Юбэнкс, Корда)

Топ-50 – 1 (Чжичжэнь).

Андрей Рублёв Фото: «Чемпионат»

1-е место. Даниил Медведев – 65 баллов

Даниил Медведев за минувший квартал сыграл лишь на четырёх турнирах, титулов не завоевал, но при этом дважды был в финалах и ещё два раза – в полуфиналах на крупнейших турнирах этого периода. 28-летний россиянин трижды обыграл теннисистов топ-10 – Хуберта Хуркача и Александра Зверева на Australian Open, а также Хольгера Руне в Индиан-Уэллсе. На счету Даниила за этот период ещё 10 побед над теннисистами топ-50. В итоге Медведев почти с двукратным перевесом опередил Андрея Рублёва, занявшего второе место, и стал лучшим теннисистом России первого квартала 2024 года по версии «Чемпионата».

Даниил Медведев

4-я ракетка мира

Рейтинг на 1 января 2024 года – 3

Результаты за январь-март-2024:

АО – финал (8)

Дубай – 1/2 финала (1)

Индиан-Уэллс – финал (4)

Майами – 1/2 финала (2)

Победы/поражения – 18/4

Топ-5 – 0

Топ-10 – 3 (Хуркач, Зверев, Руне)

Топ-20 – 2 (Димитров, Пол)

Топ-30 – 4 (Оже-Альяссим, Давидович-Фокина, Корда, Харри)

Топ-40 – 1 (Норри)

Топ-50 – 3 (Шевченко, Сонего, Кёпфер).

Даниил Медведев Фото: «Чемпионат»

А что среди женщин?