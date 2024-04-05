Рууд: подача — не главное моё оружие. Я низко подбрасываю и делаю слишком быстрое движение

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о своей подаче после выхода в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

«Моё движение при подаче напоминает теннисистов 70-х и 80-х годов? Трудно сказать. В целом подача – не главное моё оружие. Я низко подбрасываю, делаю быстрое движение. Иногда мне кажется, что оно слишком быстрое, и я очень часто промахиваюсь.

В последние месяцы я много работал над этим. Немного замедляю темп. Я беру больше времени и как бы вкладываюсь в подачу. В этом году это неплохо работает. Я доволен этим и рад, что это приносит свои плоды и на грунте», — сказал Рууд на послематчевом интервью на корте.

Напомним, в 1/4 финала Рууд переиграл венгра Мартона Фучовича (6:3, 6:2). За выход в финал турнира в Эшториле Рууд сразится с испанцем Педро Мартинесом.

Отметим, что норвежец является действующим победителем этого турнира.