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Руусувуори и Легечка снялись с «Мастерса» в Монте-Карло

Руусувуори и Легечка снялись с «Мастерса» в Монте-Карло
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Чешский теннисист Иржи Легечка, 29-я ракетка мира, и 65-я ракетка мира из Финляндии Эмиль Руусувуори снялись с грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля. В основной сетке спортсменов заменят лаки-лузеры.

В первом круге Монте-Карло Руусувуори должен был встретиться с 35-й ракеткой мира из Италии Маттео Арнальди, а во втором круге мог сыграть с датчанином Хольгером Руне. Легечка, в свою очередь, на старте турнира должен был провести матч с квалифаером.

Отметим, что в прошлом сезоне Руусувуори и Легечка играли друг с другом в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло. Финн потерпел поражение, а чешский теннисист дошёл до третьего круга, где проиграл американцу Тейлору Фритцу.

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