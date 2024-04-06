Игроки ATP ответили на вопрос, выиграет ли Даниил Медведев титул на грунте в этом сезоне

В видео «Кто справится с грунтом?» на официальном канале ATP Tour известные игроки, среди которых 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира Новак Джокович, седьмая ракетка мира Хольгер Руне из Дании, а также трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд, высказались о возможном завоевании четвёртой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым титула на грунте в этом сезоне.

Новак Джокович: Я желаю ему этого.

Хольгер Руне: В прошлом году я ему позволил забрать Рим (улыбается) Нет, он это заслужил. Думаю, что его игра на грунте улучшается. Так что у него есть шанс.

Каспер Рууд: Да, я одновременно и надеюсь, и не надеюсь. Медведев должен дать мне возможность. Извини, Даниил, но надо, чтобы было так (смеётся). Рим в прошлом году был что-то вроде волшебства… Кто знает? Вдруг он это повторит. Мне кажется, пришло время ему уже защитить титул.

Артюр Фис: Возможно, возможно. Он начал в прошлом году с Рима, так что сейчас он может выиграть какой угодно турнир.

Себастьян Баэс: Думаю, да.

Напомним, Даниил Медведев является теннисистом, который хуже всего из топ-игроков ATP играет на грунте. До прошлого сезона он не имел ни одного титула на этом покрытии. Однако неожиданно сумел выиграть турнир категории «Мастерс» в Риме (Италия).