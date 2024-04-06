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Рууд стал восьмым среди действующих игроков по количеству полуфиналов на грунте

Рууд стал восьмым среди действующих игроков по количеству полуфиналов на грунте
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Восьмая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд после победы в 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) над венгром Мартоном Фучовичем (6:3, 6:2) и выхода в полуфинал стал восьмым теннисистом среди действующих игроков по количеству полуфиналов на грунте.

Лидеры по количеству полуфиналов на грунте среди действующих теннисистов:

Рафаэль Надаль — 81 полуфинал
Новак Джокович — 47
Фернандо Вердаско — 30
Фабио Фоньини — 30
Доминик Тим — 27
Альберт Рамос — 26
Стэн Вавринка — 26
Каспер Рууд — 25

Отметим, что Рууда считают один из лучших игроков на грунтовом покрытии. Несмотря на то, что норвежец до сих пор не имеет титулов выше категории ATP-250, Рууда долгое время называли «принцем грунта». Теннисист два раз выходил в финал турнира «Большого шлема», а также хорошо выступал на грунтовых «Мастерсах».

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