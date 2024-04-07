Мартинес-Портеро прокомментировал свою победу над Руудом в 1/2 финала турнира в Эшториле

Испанский теннисист Педро Мартинес-Портеро, 77-я ракетка мира, прокомментировал свою победу над восьмой ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом в полуфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). Спортсмен выиграл матч в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 6:4.

«Я с самого начала знал, что Каспер для меня — один из трёх лучших теннисистов в мире на грунте. Если я хотел победить, я должен был играть как можно лучше, но даже в таком случае победа не была бы гарантированной. Я старался играть в свою игру и быть агрессивным в течение всей встречи, поэтому в конце концов я и одержал победу», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.

В финале Педро Мартинес-Портеро встретится с десятой ракеткой мира из Польши Хубертом Хуркачем.