Со слезами на глазах. Касаткина дожала Пегулу в Чарльстоне и вышла в третий финал в сезоне

В субботу, 6 апреля, на турнире WTA-500 в Чарльстоне (США) состоялся первый полуфинальный матч. Участницами встречи стали хозяйка кортов Джессика Пегула, посеянная под первым номером, и российская теннисистка Дарья Касаткина (11).

Отечественная спортсменка во втором раунде оказалась сильнее американки Эшли Крюгер (6:3, 0:6, 6:1), а в третьем круге в двух сетах закрыла представительницу Украины Ангелину Калинину со счётом 6:1, 6:4. В четвертьфинале грунтового «пятисотника» первая ракетка России одержала волевую победу над Жаклин Кристиан из Румынии — 6:7. 6:2, 6:3.

Пегула, в свою очередь, также провела три поединка в Чарльстоне. В 1/16 финала пятая ракетка мира лишь на тай-брейке решающей партии одолела соотечественницу Аманду Анисимову (3:6, 6:4, 7:6), а затем справилась с полькой Магду Линетт — 6:2, 6:2. В четвертьфинале домашнего турнира Джессика в тяжелейшем трехсетовике сломила сопротивление двукратной чемпионки ТБШ Виктории Азаренко со счётом 6:4, 3:6. 7:6. Примечательно, что по ходу тай-брейка американка отыграла сразу четыре (!) матчбола.

После победы над Азаренко первая сеяная не могла не высказаться о предстоящем матче с Касаткиной в полуфинале турнира в Чарльстоне.

«У меня есть план на игру, основанный на прошлом опыте, но всё равно нельзя предсказать, что сделает Касаткина.

Она хорошо выступает здесь, но я готова. Она играет довольно прямолинейно, так что я просто постараюсь выполнить то, что необходимо для победы», — приводит слова Пегулы пресс-служба соревнований.

Отечественные эксперты также высказались по поводу грядущей полуфинальной битвы в Чарльстоне. Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) заявил, что Дарье нравится выступать на этих состязаниях.

«Касаткина любит играть в Чарльстоне, это одно из самых удачных для неё мест. Первые матчи, хотя и не без привычных для её встреч нервных моментов, Дарья сумела довести до побед в своём стиле. Достойный полуфинал для одного из самых любимых игроками турнира», — цитирует Селиваненко Metaratings.by.

Бывшая 54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева также отметила, что Касаткиной подходит зелёный грунт в Чарльстоне, а полуфинал с Пегулой будет интересным.

«Касаткина одержала победу в тяжёлом трёхсетовом матче над Кристиан, которая только набирает свою форму после травмы. Хорошо, что Дарье удалось переломить ход матча после проигранного первого сета на тай-брейке и показать свою игру.

Касаткиной очень подходит зелёный грунт в Чарльстоне. Дарья уже рада началу грунтового сезона и будет бороться за победу в полуфинале турнира в США в поединке против Джессики Пегулы. Будет сложный матч, потому что обе девушки провели накануне трёхсетовики. Американка отыграла несколько матчболов в противостоянии с Викторией Азаренко. Нас ждёт интересная битва», — сказала Вихлянцева Metaratings.by.

Счёт личных встреч — 2-0 в пользу Пегулы. Она выиграла со счётом 7:5, 6:3 на грунте Рима-2021 и 6:1, 6:0 на харде Токио-2023. Также они должны были провести поединок в полуфинале Аделаиды на старте этого сезона, но Джессика тогда снялась до матча, а победа без игры в официальный зачёт личных встреч не идёт.

В стартовой партии нового очного противостояния Касаткина сходу сумела сделать брейк, правда не удержала его — 1:1. Затем девушки брали свои подачи, а в середине сета Пегула взяла чужую подачу и повела со счётом 4:2. Однако 26-летняя уроженка Тольятти смогла переломить ход партии. Дарья завладела преимуществом — стала хорошо подавать и держать мяч в игре. Россиянка сделала камбэк, забрав сразу четыре (!) гейма подряд, а вместе с ними и первый сет — 6:4. По ударам навылет впереди Касаткина — 10:7, но и невынужденных ошибок у неё больше — 19:13.

Дарья Касаткина Фото: Elsa/Getty Images

Вторая партия получился очень неровной. Если до счёта 2:1 в пользу Пегулы девушки брали свои подачи, то далее они лишь обменивались брейками. Теннисистки допускали очень много брака, заметно нервничали, поэтому позволяли друг другу создавать и реализовывать шансы на приёме. В конечном итоге сет остался за Джессикой, которая допустила 16 анфорсов при таком же количестве виннерсов. У её соперницы — 14 невынужденных ошибок и 10 ударов навылет.

Характер решающей партии не поменялся. Хозяйка кортов сделала ранний брейк, закрепила его и даже повела со счётом 2:0, однако затем снова началась чехарда брейков. И россиянка, и американка поочерёдно отдавали геймы на своих подачах. Дарья дважды вела с брейком в середине сета, однако закрепить своё преимущество ей не удавалось. Остановить обмен подачами девушкам удалось лишь в девятом гейме, когда Пегула сумела повести со счётом 5:4. Россиянка выстояла в важной ситуации сравняла цифры на табло — 5:5. В итоге исход встречи решался на тай-брейке, где удачливее оказалась именно Касаткина. На своём втором матчболе отечественная спортсменка великолепно обвела оппонентку выверенным коротким кроссом с форхенда. Таким образом, Дарья одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 7:6(5) за 2 часа 45 минут. Первая ракетка России вышла третий финал в нынешнем сезоне, при этом впервые одолев соперницу из топ-10 в этом году. Отметим, что по ходу решающего сета Касаткина испытывала проблемы с коленом — она даже прибегала к помощи медицинской бригады. Даже несмотря на боль, уроженка Тольятти в очередной раз проявила свой бойцовский характер, а после трудовой победы на лице теннисистки можно было увидеть слёзы радости.

Соперницей россиянки по решающему матчу Чарльстона станет либо американка Даниэль Коллинз, либо гречанка Мария Саккари. Турнир в США завершится 7 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».