Камилла Рахимова не смогла выйти в финал турнира в Боготе
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Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в финал турнира в Боготе, уступила представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 4:6, 6:7 (2:7).
Богота. 1/2 финала
06 апреля 2024, суббота. 23:45 МСК
42
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
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92
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Продолжительность встречи составила 2 час 26 минут. За это время Рахимова сделала две подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три из трёх брейк-пойнтов. На счету Боузковой восемь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В финале турнира Боузкова встретится с колумбийкой Мария-Камила Осорио-Серрано.
Турнир в Боготе проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 267 тыс. Действующим победителем турнира является немка Татьяна Мария, которая в финале прошлого года обыграла американку Питон Стирнс.
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