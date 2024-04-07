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Камилла Рахимова не смогла выйти в финал турнира в Боготе

Камилла Рахимова не смогла выйти в финал турнира в Боготе
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Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в финал турнира в Боготе, уступила представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 4:6, 6:7 (2:7).

Богота. 1/2 финала
06 апреля 2024, суббота. 23:45 МСК
Мари Боузкова
42
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 2
         
Камилла Рахимова
92
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова

Продолжительность встречи составила 2 час 26 минут. За это время Рахимова сделала две подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три из трёх брейк-пойнтов. На счету Боузковой восемь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале турнира Боузкова встретится с колумбийкой Мария-Камила Осорио-Серрано.

Турнир в Боготе проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 267 тыс. Действующим победителем турнира является немка Татьяна Мария, которая в финале прошлого года обыграла американку Питон Стирнс.

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