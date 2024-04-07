Камилла Рахимова не смогла выйти в финал турнира в Боготе

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в финал турнира в Боготе, уступила представительнице Чехии Мари Боузковой со счётом 4:6, 6:7 (2:7).

Продолжительность встречи составила 2 час 26 минут. За это время Рахимова сделала две подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала три из трёх брейк-пойнтов. На счету Боузковой восемь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В финале турнира Боузкова встретится с колумбийкой Мария-Камила Осорио-Серрано.

Турнир в Боготе проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 267 тыс. Действующим победителем турнира является немка Татьяна Мария, которая в финале прошлого года обыграла американку Питон Стирнс.