Рейтинг WTA, 8 апреля: Свёнтек лидирует, а Александрова не вошла в топ-15

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде 53 недель. В десятке произошло несколько изменений.
На 11-й строчке рейтинга WTA лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина. Екатерина Александрова опустилась по сравнению с прошлым рейтингом на одну позицию (16). Людмила Самсонова также потеряла одну позицию, находясь на 17-й строчке. На одну позицию опустилась и Анастасия Павлюченкова, которая сейчас занимает 22-е место. На 26-е место опустилась и другая россиянка Анна Калинская.
Лидером рейтинга WTA продолжает оставаться Ига Свёнтек из Польши. На второй строчке расположилась Арина Соболенко (Беларусь), тройку сильнейших замкнула американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA, 8 апреля:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 835 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 8045.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7205.
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5848.
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4860.
6 (7). Мария Саккари (Греция)— 4195.
7 (8). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3995.
8 (9). Маркета Вондроушова (Чехия) — 3895.
9 (6). Онс Жабер (Тунис) — 3658.
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) – 3438.
…
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3113.
16 (15). Екатерина Александрова (Россия) — 2650.
17 (16). Людмила Самсонова (Россия) — 2550.
19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2383.
22 (21). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2141.
26 (24). Анна Калинская (Россия) — 1959.
36 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1502.
39 (38). Мирра Андреева (Россия) — 1428.
45 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1275.
62 (58). Диана Шнайдер (Россия) — 1055.
67 (64). Элина Аванесян (Россия) — 1038.
95 (93). Мария Тимофеева (Россия) — 749.
96 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 748.
99 (99). Эрика Андреева (Россия) — 742.