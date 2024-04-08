Медведев и Рублёв сохранили свои позиции в рейтинге ATP, Хуркач и Рууд поменялись местами

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили свои позиции в топ-10. Карен Хачанов также остался на 17-й строчке.
Из изменений в первой десятке рейтинга стоит отметить рокировку Хуберта Хуркача и Каспера Рууда. Польский теннисист после победы на турнире в Эшториле (Португалия) поднялся на восьмое место, сместив оттуда норвежца на 10-е.
Лидером по-прежнему остаётся серб Новак Джокович. На второй строчке — итальянский теннисист Янник Синнер. Тройку лучших замыкает испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг АТР от 8 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков.
2 (3). Янник Синнер (Италия) — 8710.
3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7165.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415.
6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4890.
7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795.
8 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3665.
9 (12). Григор Димитров (Болгария) — 3540.
10 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3465.
17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2005…
41 (40). Роман Сафиуллин (Россия) — 1089…
43 (44). Аслан Карацев (Россия) — 1073…
69 (68). Павел Котов (Россия) — 817.