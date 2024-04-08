Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Медведев и Рублёв сохранили свои позиции в рейтинге ATP, Хуркач и Рууд поменялись местами

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили свои позиции в топ-10. Карен Хачанов также остался на 17-й строчке.

Из изменений в первой десятке рейтинга стоит отметить рокировку Хуберта Хуркача и Каспера Рууда. Польский теннисист после победы на турнире в Эшториле (Португалия) поднялся на восьмое место, сместив оттуда норвежца на 10-е.

Лидером по-прежнему остаётся серб Новак Джокович. На второй строчке — итальянский теннисист Янник Синнер. Тройку лучших замыкает испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 8 апреля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9725 очков.

2 (3). Янник Синнер (Италия) — 8710.

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8645.

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7165.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5415.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4890.

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3795.

8 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3665.

9 (12). Григор Димитров (Болгария) — 3540.

10 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3465.

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2005…

41 (40). Роман Сафиуллин (Россия) — 1089…

43 (44). Аслан Карацев (Россия) — 1073…

69 (68). Павел Котов (Россия) — 817.