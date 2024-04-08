«Ты должен мне ужин». Рууд ответил Хуркачу после победы поляка на грунтовом турнире

Восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач после победы на грунтовом турнире категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) поблагодарил норвежца Каспера Рууда за советы по игре на грунтовом покрытии. Норвежский теннисист отметил, что теперь поляк должен ему ужин.

«Спасибо Касперу за несколько советов по игре на грунтовом корте», — написал Хуркач на своей странице в социальных сетях.

«Без проблем, мой друг Хуберт! Кстати, теперь ты должен мне ужин», — ответил Рууд.

Напомним, в финале турнира в Эшториле Хуркач одержал победу над представителем Испании Педро Мартинесом-Портеро со счётом 6:3, 6:4. Для польского теннисиста это первый титул на грунте в карьере. На счету Хуркача восемь титулов, но семь из них были добыты на харде и на траве.