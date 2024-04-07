Хуркач выиграл первый титул на грунте, победив в турнире категории ATP-250 в Эшториле

Польский теннисист Хуберт Хуркач, 10-я ракетка мира, стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). В титульном матче спортсмен в двух сетах обыграл 77-ю ракетку мира из Испании Педро Мартинеса-Портеро. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Отметим, что Хуркач выполнил 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-поинта из пяти заработанных. Испанец, в свою очередь, не сделал ни одной подачи навылет, допустил три двойные ошибки и не имел ни одного брейк-поинта по ходу матча.

Напомним, для Хуркача это первый титул на грунте в карьере. Теперь он имеет восемь титулов, но семь из них были добыты на харде и на траве.

Призовой фонд турнира в Эшториле составляет $ 579 320.