Хуркач выиграл первый титул на грунте, победив в турнире категории ATP-250 в Эшториле
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Польский теннисист Хуберт Хуркач, 10-я ракетка мира, стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). В титульном матче спортсмен в двух сетах обыграл 77-ю ракетку мира из Испании Педро Мартинеса-Портеро. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
Эшторил. Финал
07 апреля 2024, воскресенье. 17:40 МСК
77
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 2
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10
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Отметим, что Хуркач выполнил 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-поинта из пяти заработанных. Испанец, в свою очередь, не сделал ни одной подачи навылет, допустил три двойные ошибки и не имел ни одного брейк-поинта по ходу матча.
Напомним, для Хуркача это первый титул на грунте в карьере. Теперь он имеет восемь титулов, но семь из них были добыты на харде и на траве.
Призовой фонд турнира в Эшториле составляет $ 579 320.
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