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Хуркач выиграл первый титул на грунте, победив в турнире категории ATP-250 в Эшториле

Хуркач выиграл первый титул на грунте, победив в турнире категории ATP-250 в Эшториле
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Польский теннисист Хуберт Хуркач, 10-я ракетка мира, стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). В титульном матче спортсмен в двух сетах обыграл 77-ю ракетку мира из Испании Педро Мартинеса-Портеро. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Эшторил. Финал
07 апреля 2024, воскресенье. 17:40 МСК
Педро Мартинес-Портеро
77
Испания
Педро Мартинес-Портеро
П. Мартинес-Портеро
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Отметим, что Хуркач выполнил 13 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-поинта из пяти заработанных. Испанец, в свою очередь, не сделал ни одной подачи навылет, допустил три двойные ошибки и не имел ни одного брейк-поинта по ходу матча.

Напомним, для Хуркача это первый титул на грунте в карьере. Теперь он имеет восемь титулов, но семь из них были добыты на харде и на траве.

Призовой фонд турнира в Эшториле составляет $ 579 320.

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