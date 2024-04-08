Чемпионская гонка WTA, 8 апреля: Касаткина вошла в топ-10

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Российская теннисистка, 11-я ракетка мира Дарья Касаткина после финалf турнира в Чарльстоне (США) вошла в первую десятку обновлённого рейтинга Чемпионской гонки WTA. Она поднялась на семь позиций и занимает 10-ю строчку. Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Анна Калинская (9-е место). Заметного прогресса добилась Вероника Кудерметова (42-е место), поднявшаяся на 15 позиций в рейтинге.

Обыгравшая Касаткину в финале турнира в Чарльстоне, американская теннисистка Даниэль Коллинз переместилась с 7-й позиции на 4-ю.

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек продолжает лидировать в Чемпионской гонке WTA.

Чемпионская гонка WTA, 8 апреля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 3140 очков.

2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2693.

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 2520.

4 (7). Даниэль Коллинз (США) — 2022.

5 (4). Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1785.

6 (5). Кори Гауфф (США) – 1765.

7 (6). Елена Остапенко (Латвия) – 1553.

8 (8).Ясмине Паолини (Италия) – 1472.

9 (9). Анна Калинская (Россия) – 1422.

10 (17). Дарья Касаткина (Россия) – 1358...

15 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1147.

16 (15). Екатерина Александрова (Россия) –1062…

26 (24). Анастасия Потапова (Россия) – 636…

42 (57). Вероника Кудерметова (Россия) – 389

49 (43). Мирра Андреева (Россия) – 368.

50 (45). Диана Шнайдер (Россия) — 362...

52 (47). Людмила Самсонова (Россия) – 357…

55 (49). Мария Тимофеева (Россия) — 353.

56 (50). Анна Блинкова (Россия) – 346…

72 (65). Элина Аванесян (Россия) – 266…

79 (95). Камилла Рахимова (Россия) – 244…

85 (75). Эрика Андреева (Россия) – 230…

92 (89). Анастасия Захарова (Россия) – 182.