Чемпионская гонка ATP, 8 апреля: Андрей Рублёв на грани вылета из топ-10

Польский теннисист, восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач после победы на турнире категории ATP-250 переместился с 13-го на 7-е место в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов. Бывшая шестая ракетка мира, итальянец Маттео Берреттини на прошлой неделе выиграл турнир в Марракеше (марокко) и совершил внушительный рывок в рейтинге. Он поднялся вверх сразу на 128 позиций и занимает 53-е место в классификации.

Российский теннисист Даниил Медведев сохранил вторую строчку в Чемпионской гонке ATP, а Андрей Рублёв опустился на десятую позицию. Вошел в топ-100 полуфиналист турнира в Марокко Павел Котов, переместившийся с 120-го места на 82-е.

Возглавляет Чемпионскую гонку ATP итальянский теннисист Янник Синнер.

Чемпионская гонка ATP, 8 апреля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 3900 очков.

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 2550.

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 1845.

4 (4). Карлос Алькарас (Испания) — 1710.

5 (5). Алекс де Минор (Австралия) — 1505.

6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 1465…

7 (13).Хуберт Хуркач (Польша) — 1160

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 1125.

9 (8). Себастьян Баэс (Аргентина) — 1070.

10 (11). Андрей Рублёв (Россия)— 1060...

18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 720… 53 (181). Маттео Берреттини (Италия) — 350… 82 (120). Павел Котов (Россия) — 245.