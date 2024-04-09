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Нагал стал первым в истории теннисистом из Индии, кто выиграл матч на грунтовом «Мастерсе»

Нагал стал первым в истории теннисистом из Индии, кто выиграл матч на грунтовом «Мастерсе»
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93-я ракетка мира Сумит Нагал стал первым теннисистом из Индии, кому удалось одержать победу на грунтовом покрытии в рамках турнира серии «Мастерс» в одиночном разряде (с момента введения формата в 1990 году).

Кроме того, он также стал первым с 1982 года представителем Индии, кто прошёл квалификацию и вышел в основную сетку на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Вчера, 8 апреля, в 1/32 финала турнира 26-летний теннисист одержал волевую победу над итальянцем Маттео Арнальди со счётом 5:7, 6:2, 6:4.

Монте-Карло. 1-й круг
08 апреля 2024, понедельник. 13:35 МСК
Маттео Арнальди
38
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		2 4
5 		6 6
         
Сумит Нагал
93
Индия
Сумит Нагал
С. Нагал

В следующем раунде Нагал сыграет с прошлогодним финалистом турнира Хольгером Руне (Дания, 7).

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является Андрей Рублёв.

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