Нагал стал первым в истории теннисистом из Индии, кто выиграл матч на грунтовом «Мастерсе»

93-я ракетка мира Сумит Нагал стал первым теннисистом из Индии, кому удалось одержать победу на грунтовом покрытии в рамках турнира серии «Мастерс» в одиночном разряде (с момента введения формата в 1990 году).

Кроме того, он также стал первым с 1982 года представителем Индии, кто прошёл квалификацию и вышел в основную сетку на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).

Вчера, 8 апреля, в 1/32 финала турнира 26-летний теннисист одержал волевую победу над итальянцем Маттео Арнальди со счётом 5:7, 6:2, 6:4.

В следующем раунде Нагал сыграет с прошлогодним финалистом турнира Хольгером Руне (Дания, 7).

Турнир в Монако проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд соревнования составляет € 5 950 575. Действующим победителем является Андрей Рублёв.