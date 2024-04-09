Тартакова: если Рублёв что-то делает не так, он всегда реагирует на это с самоиронией

Телеведущая Софья Тартакова рассказала, как российский теннисист Андрей Рублёв относится к неловким ситуациям и собственным ошибкам.
«На награждении после прошлогоднего финала в Монте-Карло Андрей перепутал и благодарил княгиню Монако вместо президента федерации тенниса. Было очень забавно. В этом весь Андрей. Он хорошо отшутился. Но все французские газеты были с заголовками, что приключилась такая неожиданная история.
Андрей любит посмеяться, порефлексировать, сказать: “Ну я и дурак, конечно!” Даже похуже может себя назвать. У него с чувством юмора и самоиронией всё в порядке. Это очень удачная защитная реакция», — сказала Тартакова в видео на YouTube-канале «Больше!».
Отметим, что на проходящем на этой неделе «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) Рублёву предстоит защитить титул. В матче 1/16 финала россиянин встретится с австралийцем Алексеем Попыриным.
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