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Тартакова: если Рублёв что-то делает не так, он всегда реагирует на это с самоиронией

Тартакова: если Рублёв что-то делает не так, он всегда реагирует на это с самоиронией
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Телеведущая Софья Тартакова рассказала, как российский теннисист Андрей Рублёв относится к неловким ситуациям и собственным ошибкам.

«На награждении после прошлогоднего финала в Монте-Карло Андрей перепутал и благодарил княгиню Монако вместо президента федерации тенниса. Было очень забавно. В этом весь Андрей. Он хорошо отшутился. Но все французские газеты были с заголовками, что приключилась такая неожиданная история.

Андрей любит посмеяться, порефлексировать, сказать: “Ну я и дурак, конечно!” Даже похуже может себя назвать. У него с чувством юмора и самоиронией всё в порядке. Это очень удачная защитная реакция», — сказала Тартакова в видео на YouTube-канале «Больше!».

Отметим, что на проходящем на этой неделе «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако) Рублёву предстоит защитить титул. В матче 1/16 финала россиянин встретится с австралийцем Алексеем Попыриным.

Монте-Карло. 2-й круг
10 апреля 2024, среда. 12:00 МСК
Алексей Попырин
46
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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